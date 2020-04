Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefahrenstelle im Verkehr

Hornbach (ots)

Am 2.4.2020, gegen 17.09 Uhr, wurde die Polizei über eine in der Altheimer Straße abgestellte Estrichmaschine in Kenntnis gesetzt. Diese stand auf dem Gehweg und die Deichsel ragte deutlich auf die Fahrbahn. Noch vor Eintreffen der Streife kollidierte ein Sprinter mit der Estrichmaschine. Es entstand Sachschaden von ca. 10 000 Euro. Verkehrsteilnehmer welche gefährdet oder geschädigt worden sind bitte mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung setzen. |pizw

