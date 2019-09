Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer stoßen zusammen

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Radfahrer am Freitag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein zwölfjähriges Kind befuhr gegen 13.30 Uhr den Radweg an der Petersfeldstraße entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung in Richtung Dingdener Straße. Dabei stieß es mit einer entgegenkommenden 46-jährigen Bocholterin zusammen, die auf dem Radweg in Richtung Fildekesweg unterwegs war. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 400 Euro.

