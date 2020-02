Feuerwehr Essen

FW-E: Verkehrsunfall, zwei beteiligte PKW, ein Verletzter

Essen-Ostviertel, Burggrafenstraße Ecke Frillendorfer Straße (ots)

Gestern Abend hat sich im Kreuzungsbereich Burggrafenstraße Ecke Frillendorfer Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Kleinwagen (Opel, Fahrer 46 Jahre alt) und ein VW Golf(Fahrerin 33 Jahre alt) stießen aus bislang unbekannter Ursache zusammen. In dem Opel befand sich nur ein Fahrer und in dem VW Golf waren die Fahrerin, ihr Ehemann und deren drei Kinder. Die fünfköpfige Familie blieb unverletzt und musste lediglich durch den anwesenden Rettungsdienst betreut werden, der 46 Jahre alte Fahrer des Opels wurde nach notfallmedizinischer Versorgung mit einem Rettungswagen in eine zuständige Klinik transportiert. Die Einsatzkräfte klemmten an beiden Fahrzeugen die Batterien ab, auslaufende Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel aufgenommen. Während der Dauer des Einsatzes blieb die stark frequentierte Kreuzung komplett gesperrt, es kam zu Behinderungen.(BW)

