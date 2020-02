Feuerwehr Essen

FW-E: So ist es richtig, Korrekturmeldung zur Meldung vom heutigen Tag "Alleinunfall eines Kastenwagens (Mercedes Sprinter), Fahrzeug gerät in Brand, Fahrer nur leicht verletzt"

Essen-Ostviertel, 19.02.2020, 09.00 Uhr (ots)

Der in der Infobox dargestellte Sachverhalt der zugeteilten Autobahnabschnitte ist so nicht korrekt. Der Einsatzbereich A52 Fahrtrichtung Dortmund ist nicht Einsatzbereich der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, hier kommt die Feuerwehr Ratingen zum Einsatz, die bis Essen-Kettwig fährt. Ich bitte, den Fehler zu entschuldigen und entsprechend zu korrigieren. (MF)

