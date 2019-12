Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, den 18. Dezember, gegen 20 Uhr, kam es auf der Südstraße, in Höhe der Einmündung Ostenwall, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein 19-Jähriger befuhr mit einem Mercedes die Südstraße in Fahrtrichtung Marktplatz. An der Einmündung Ostenwall wollte er nach rechts abbiegen und kollidierte dabei mit einem 31 Jahre alten Fußgänger, welcher gerade den Ostenwall überqueren wollte. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär verblieb. (av)

