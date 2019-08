Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erneuter Einbruch in Geschäft

Bocholt (ots)

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist ein Friseurgeschäft in Bocholt zum Ziel von Einbrechern geworden: In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte eine Holztür eingetreten, um in die Räume in einem Haus an der Wesemannstraße hineinzugelangen. Nach ersten Erkenntnissen blieb es dabei ¬- entwendet haben die Täter offensichtlich nichts. Zu dem ersten Einbruch war es wie berichtet in der vergangenen Woche ebenfalls in der Nacht zum Dienstag gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

