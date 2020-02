FW-E: Alleinunfall eines Kastenwagens (Mercedes Sprinter), Fahrzeug gerät in Brand, Fahrer nur leicht verletzt

Feuerwehr Essen

Essen/Mülheim an der Ruhr, Autobahn A52 Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen Ruhrtalbrücke und Autobahnkreuz Breitscheid, 19.02.2020, 05.05 Uhr (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache hat sich heute Früh (19.02.2020) gegen 05.00 Uhr auf der A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Mercedes Sprinter war bei regennasser Fahrbahn in die rechte Lleitplanke geraten. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse, bevor es auf die rechte Seite kippte und die Fahrbahn komplett versperrte. Durch das Unfallgeschehen geriet das Fahrzeug in Brand. Bei Eintreffen der ersten Fahrzeuge der Feuerwehr Essen war der 36 Jahre alte Fahrer bereits aus dem Fahrzeug heraus, Ersthelfer kümmerten sich um den Mann. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Das im vorderen Bereich des Fahrzeuges ausgebrochene Feuer war rasch gelöscht. Anschließend schleppten die Einsatzkräfte das Wrack auf den Seitenstreifen. Deshalb konnte die Polizei eine Stunde nach Einsatzbeginn den linken der Fahrstreifen wieder freigeben, in der Zwischenzeit hatte sich ein rund zehn Kilometer langer Rückstau gebildet, der aktuell wegen Bergungsarbeiten auch noch existiert. (MF)

Info: Obwohl die Einsatzstelle weit hinter der Essener Stadtgrenze liegt, befindet sie sich im Einsatzgebiet der Feuerwehr Essen. Die hier zuständige Bezirksregierung Düsseldorf teilt Autobahn- und Wasserstraßenabschnitte hinsichtlich guter und schneller Erreichbarkeit entsprechend zu. In Fahrtrichtung Dortmund läge bei gleichem Ereignis die Zuständigkeit bei der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr. (MF)

