Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Weiterer Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Zweibrücken (ots)

Am 04.04.20 gegen Mittag stellte ein 40-jähriger Mann fest, dass innerhalb der letzten Stunden die Fensterscheibe seines gelben Skoda Octavia auf der Beifahrerseite eingeschlagen wurde. Sein Fahrzeug hatte der Mann in der Kreuzbergstraße in Zweibrücken abgestellt. Aus dem PKW wurde die schwarze Geldbörse des Mannes entwendet, wodurch ein Schaden von ca. 120 Euro entstand. Weiterhin entstand Sachschaden am PKW, sodass sich der Gesamtschaden auf rund 900 Euro beläuft.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de). | pizw

