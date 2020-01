Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei nimmt mutmaßlichen Autodieb nach Verfolgungsfahrt vorläufig fest

Ludwigslust (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Polizei am frühen Montagmorgen bei Grabow einen mutmaßlichen Autodieb vorläufig festnehmen können. Der 32-jährige Tatverdächtige hatte sich zuvor in Ludwigslust einer allgemeinen Verkehrskontrolle entzogen und war mit einem Kleinbus geflüchtet. Die Polizei folgte dem flüchtigen Wagen, der teilweise mit 170 bis 190 km/h in Richtung Grabow unterwegs war. Wenige Hundert Meter hinter der brandenburgischen Landesgrenze in Groß Warnow stoppte das Fluchtauto schließlich. Der Fahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß in die Dunkelheit. Im Zuge der Tatortarbeit wurde die Polizei später auf einen 32-jährigen Mann im Umfeld des zurückgelassenen Kleintransporters aufmerksam, dessen Personalien daraufhin festgestellt wurden. Wenig später folgte ein Fährtenhund der Polizei der Spur des flüchtigen Fahrers, die zunächst bis zu einem Wohnhaus und dann zurück zu der Stelle führte, wo die Beamten den 32-Jährigen ansprachen. Der aus Polen stammende Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die Überprüfung des Fluchtwagens ergab, dass dieser erst Stunden zuvor in Mölln (Schleswig- Holstein) vom Gelände eines Autohauses gestohlen wurde. Der Eigentümer hatte den Diebstahl zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bemerkt. Der Kleinbus, der Aufbruchspuren aufwies, wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Der 32-jährige Tatverdächtige befindet sich noch im Polizeigewahrsam (Stand: 10:30 Uhr). Er soll am Montag durch die Kriminalpolizei als Beschuldigter vernommen werden.

