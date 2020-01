Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Lebensmittelmarkt in Hagenow

Hagenow (ots)

Bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Hagenow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag eine unbestimmbare Menge Zigaretten und Tabak gestohlen. Der Gesamtschaden wird noch ermittelt. Die Einbrecher drangen gewaltsam über das Dach in den Markt ein. Die herbeigerufene Polizei leitete umgehend die Fahndung nach den Tätern ein, bei der auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Jedoch konnten die Täter bislang nicht festgestellt werden. Zeitgleich sicherte die Kriminalpolizei Spuren am Tatort. Jetzt wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Die Kripo in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich gegen 01:30 Uhr in der Rudolf-Tarnow-Straße ereignet hat.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Julia Staude

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell