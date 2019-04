Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Sportboot auf dem Strelasund gekentert - Personen gerettet

Waldeck (ots)

Glück im Unglück hatten zwei Angler auf dem Strelasund. Am 04.04.2019 gegen 16:30 kenterte ihr Sportboot vor der Ortslage Altefähr (Rügen). Beide Personen trieben daraufhin im Wasser und konnten durch ein sich in unmittelbarer Nähe befindliches Sportboot aufgenommen und sicher in den Hafen von Altefähr gebracht werden. Die sofort zu Hilfe eilenden Besatzungen des Streifenbootes der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund und das Seenotrettungsboot "Hertha Jeep" der Seenotretter trafen ebenfalls am Unglücksort ein.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die verunglückten Angler in ihrem Boot so viel Wasser genommen, dass plötzlich das Heck "absackte" und Wasser in das Boot eindrang. Der Anker hielt das Boot über das Heck, durch diese Hecklastigkeit drang immer mehr Wasser in das Boot. Die Windgeschwindigkeiten betrugen ca. 20 kt (5 bft.) und es herrschte eine raue See.

Der gerufene Rettungswagen konnte die unterkühlten Personen direkt im Hafen von Altefähr medizinisch erstversorgen, das Boot bleibt vorerst im Hafen von Altefähr und wird in den kommenden Tagen schwimmfähig gemacht.

