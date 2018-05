POL-HSK: Weißer Seat Leon gesucht

Arnsberg (ots) - Am Dienstag, zwischen 01.30 Uhr und 15.15 Uhr, wurde ein Auto vor einem Getränkemarkt auf der Langen Wende beschädigt. Am Unfallort konnte ein Teil des gesuchten Verursacherfahrzeugs gefunden werden. Die Hülle des rechten Außenspiegels. Gesucht wird demnach ein weißer Seat Leon neueren Baujahrs (ab 03/2017). Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell