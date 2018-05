Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern:

Im Drosselweg versuchten unbekannte Täter die Haustür einer Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag- und Sonntagnachmittag. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Olsberg:

In der Nacht vom 28. April auf den 29. April versuchten unbekannte Täter in eine Pflegeeinrichtung in der Heinrich-Sommer-Straße einzudringen. Es entstand Sachschaden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Arnsberg:

In eine Schulte in der Marktstraße drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag unbekannte Täter ein. Hier öffneten sie Schränke und beschädigten diverse Gegenstände. Es entstand ein vierstelliger Sachschaden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

