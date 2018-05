POL-HSK: Lkw gesucht

Schmallenberg (ots) - Am Montag gegen 12.30 Uhr berührten sich auf der Bundesstraße 236 zwischen Winkhausen und Gleidorf die Außenspiegel zweier Lkw. Einer der Beiden setzte seine Fahrt in Richtung Oberkirchen fort. Er hatte ein rotes Führerhaus und eine weiße Plane. Wer kann Angaben machen? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

