POL-HSK: Mountainbike-Fahrer schwer verletzt

Winterberg (ots) - Auf der Hütte ist am Montag um 14.30 Uhr ein 26-jähriger Mann aus Belgien mit seinem Mountainbike gestürzt. Der Mann verletzte sich durch den Unfall schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Ursache für den Sturz ist derzeit noch unklar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

