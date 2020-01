Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vermisster 83-jähriger Rentner gefunden

Vellahn (ots)

Die Polizei hat am Freitagvormittag den seit Donnerstagmittag aus Vellahn vermissten 83-jährigen Mann finden können. Er wurde mit einer Beckenverletzung an einem Deich liegend aufgefunden und anschließend umgehend zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Zuge der Fahndung wurde auch ein Fährtenhund der Polizei und der Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Julia Staude

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell