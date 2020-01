Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Spiegel einer Mercedes C-Klasse abgefahren

Geldern-Kapellen (ots)

Am Freitag (17. Januar 2020) gegen 15:10 Uhr saß eine Autofahrerin noch in ihrer silberfarbenen Mercedes C-Klasse, den sie am Fahrbahnrand der Lange[n] Straße abgestellt hatte, als ein PKW an ihrem Wagen vorbeifuhr und den linken Außenspiegel beschädigte. Das andere Auto war nach ihren Angaben weiß, in Richtung Sonsbeck unterwegs und trug ein Klever Kennzeichen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

