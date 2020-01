Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Postfiliale gescheitert

Emmerich (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag, 21.01.2020, bei einem Einbruchsversuch in die Postfiliale auf der Frankenstraße nicht unerhebliche Schäden angerichtet. Sie hatten gegen 03.00 Uhr mit einem Stein ein Fenster neben der Eingangstür eingeworfen, wodurch auch Teile der Inneneinrichtung beschädigt wurden. Zeugen hatten nicht nur das Scheibenklirren gehört, einer von ihnen hatte in Tatortnähe auch zwei Personen und einen Roller gesehen, worauf die Verdächtigen offenbar von ihrem weiteren Vorhaben abließen und türmten. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt weitere Zeugen. (SI)

