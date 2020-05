Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Vandalismus in Wasserschutzzone - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Boisheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 30.04.2020 und dem 04.05.2020 drangen Unbekannte auf ein Gelände der NEW auf der Peelssheide in Boisheim ein. Hier starteten sie einen Bagger und beschädigten damit einen Radlader. Insgesamt entstand durch den Vandalismus ein Schaden von einigen zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet und Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (389)

