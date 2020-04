Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer schwer verletzt - Unfallhergang unklar

Niederzier (ots)

Am späten Montagabend stürzte aus bislang ungeklärter Ursache ein Fahrradfahrer schwer. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 23:30 Uhr befuhren unabhängig voneinander zwei Autofahrer die B 56 zwischen Huchem-Stammeln und Sehlhausen. auf dem neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg wurden sie auf einen Mann aufmerksam, der unter einem Fahrrad lag und durch heben eines Armes auf sich aufmerksam machte.

Beide hielten an, um Erste Hilfe zu leisten. Der Mann reagierte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf Ansprache, sodass unverzüglich der Rettungsdienst alarmiert wurde. Ein RTW brachte den 19-Jährigen mit Wohnsitz in Düren zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf die Unfallursache. Das Fahrrad wies keine Schäden auf, die Rückschlüsse auf einen weiteren derzeit unbekannten Unfallbeteiligten zuließen.

Die Ermittlungen dauern an.

