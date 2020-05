Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfallflucht und Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

Bereits am 01.05.2020 kam es auf der Maria-Beatrix-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 00.30 Uhr beobachtete der Zeuge, wie drei Jugendliche mir ihren Rädern an seinem Pkw vorbeifuhren und diesen dabei beschädigten. Die augenscheinlich 16-18 Jahre alten Jugendlichen fuhren aber weiter. Der Zeuge fuhr mit seinem Pkw hinter dem Trio her. An einer Kreuzung Vorster Straße versuchte er vergeblich, die Jugendlichen zur Rede zu stellen. Auf der Von-Nievenheim-Straße hielten die drei schließlich an. Als der Zeuge, der zwischenzeitlich die Polizei informiert hatte, einen Jugendlichen bis zum Eintreffen eines Streifenwagens festhalten wollte, stießen die anderen beiden den 53-jährigen Kempener zur Seite. Er fiel auf den Boden und wurde leicht verletzt. Das Trio flüchtete auf den Rädern in Richtung St.-Peter-Allee. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Einer der Drei trug ein graues Kapuzenshirt und hat blonde kurze Haare. Ein weiterer trug möglicherweise ein rotes Oberteil und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Das Verkehrskommissariat in Viersen bittet nun um Hinweise auf die Jugendlichen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (391)

