Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Pkw Fahrer missachtet Vorfahrt - Radfahrer leicht verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Dienstag, gegen 14.00 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer (deutsch) auf der Straße 'Bass' von Heidhausen in Richtung B 221. An der dortigen Einmündung hielt er zunächst an. Als er dann nach rechts in Richtung Bracht abbog, missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Radfahrers, der auf dem Radweg in Richtung Kaldenkirchen fuhr. Bei der Kollision wurde der 70-jährige Radfahrer aus Kaldenkirchen leicht verletzt. /wg (394)

