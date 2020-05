Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Was macht eigentlich... die Einsatzleitstelle der Polizei? ComCenter und das Lagezentrum der Polizei

Die Polizei ist rund um die Uhr und an jedem Tag im Jahr erreichbar, in Gefahrensituationen über den Notruf 110. Anzeigenerstattern und Hilfesuchenden mit allgemeinen Fragestellungen wird über die zentrale Telefonnummer 02131-300-0 weiter geholfen. Wer hier anruft, wird von einem speziell geschulten Mitarbeiter / einer Mitarbeiterin des ComCenters begrüßt. Diese Telefonzentrale ist, wie die Einsatzleitstelle der Polizei, im Gebäude an der Jülicher Landstraße untergebracht. Von hier aus werden Anrufer / Anruferinnen zu Bürodienstzeiten an zuständige Wachen und Kommissariate im ganzen Kreis oder zum Beispiel auch an die Personal-, die Waffen- oder die Pressestelle verbunden, um nur einige Beispiele zu nennen.

Wussten Sie übrigens, dass man die Polizei im Rhein-Kreis Neuss, neben dem Notruf 110 und der allgemeinen Rufnummer 02131 300-0 auch per E-Mail kontaktieren kann? Über die Mailadresse poststelle.neuss@polizei.nrw.de wird Ihr Anliegen an die zuständige Stelle weitergeleitet.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, unter https://polizei.nrw/internetwache online Strafanzeige zu erstatten, in Fällen, die kein dringendes Einschreiten zur Abwehr einer konkreten Gefahr benötigen.

Das ComCenter arbeitet eng mit der Einsatzleitstelle zusammen, genauso wie das Lagezentrum der Polizei. Die Mitarbeiter/innen dort sind für die Leitstelle, aber auch andere Polizeidienststellen Ansprechpartner/innen für Auswertung sowie Bewertung und Steuerung polizeilich bedeutsamer Informationen. Hierzu zählen zum Beispiel auch hinterlegte Daten zu Ansprechpartnern, Erreichbarkeiten, Objektdaten öffentlicher Gebäude, wie Schulen, Ämtern etc., die im Einsatzfall wichtig für das koordinierte Vorgehen der Polizei sein können und deshalb im Computersystem, mit dem die Einsatzleitstelle arbeitet, hinterlegt sind.

An dieser Stelle endet unsere kleine Serie "Was macht eigentlich... die Einsatzleitstelle der Polizei?". Wer einen Beitrag verpasst hat oder die Informationen noch einmal zusammengefasst lesen möchte, findet diese auf der Internetseite der Polizei (rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/die-einsatzleitstelle-der-polizei)

