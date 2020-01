Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiger Randalierer gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Anstatt sich etwas zum Essen zu holen, randalierte ein Unbekannter am Montag, 27. Januar, gegen 22 Uhr, auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Kette an der Münsterstraße. Er trat gegen eine Mülltonne, ein Fahrrad und den Außenspiegel eines Mercedes. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Anschließend flüchtete er mit einem Damenfahrrad in Richtung Flugplatz. Der Flüchtige ist zirka 25 Jahre alt und trug einen dunklen Mantel, eine weiße Mütze, eine helle Jeans und dunkle Sneakers. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

