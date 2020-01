Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brausetabletten-Dieb gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb bediente sich am Montag, 27. Januar, an einem Verkaufsständer einer Apotheke an der Oswaldstraße. Er hatte es auf Röhrchen mit Vitamin-Brausetabletten abgesehen, die vor der Eingangstür in der Auslage zum Verkauf angeboten wurden.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie der Mann mit seinem Fahrrad auf der Oswaldstraße fuhr und an der Apotheke anhielt. Dort nahm er mehrere Packungen Brausetabletten aus dem Korb und flüchtete anschließend mit seinem Rad. Der Zeuge, ein Polizeibeamter in seiner Freizeit, eilte ihm zu Fuß hinterher und versuchte ihn festzuhalten. Hierbei verlor der Vitamin-Dieb, dem letztlich seine Flucht gelang, einen Teil seiner Beute.

Der Täter ist zwischen 35 und 40 Jahre, zirka 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er hat kurze blonde Haare und war dunkel gekleidet. Auffällig war sein Fahrrad: ein hochwertiges schwarz-grünes Mountain-Bike. Hinweise auf den flüchtigen Dieb nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

