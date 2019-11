Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Überfall auf Geschäft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag (29.11.2019) versucht, ein Geschäft an der Rosenaustraße zu überfallen. Der Unbekannte betrat gegen 15.30 Uhr den Laden. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Schlagring und forderte die Herausgabe von Geld. Als die Mitarbeiterin offenbar ein Pfefferspray in die Hand nahm, ergriff der Täter ohne Beute offenbar mit einem Fahrrad die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei dem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief erfolglos. Bei dem Täter soll es sich um einen Jugendlichen im Alter von rund 16 Jahren gehandelt haben, mit einer eher kleineren, stabilen Figur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke und eine Mütze. Sein Gesicht verdeckte er mit einem blauen Dreieckstuch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell