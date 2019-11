Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Freitagmorgen (29.11.2019) einen 37-jährigen Mann überfallen und ist im Anschluss geflüchtet. Der Täter sprach den Mann gegen 07.30 Uhr an und fragte zunächst nach dem Weg. Gemeinsam gingen die beiden in Richtung Altstadt. In der Weberstraße stieß der Unbekannte plötzlich den 37-Jährigen gegen die Brust, sodass dieser zu Boden fiel. Er nahm ihm den Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche und entnahm aus diesem mehrere Hundert Euro Bargeld. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Er beschrieb den Mann als zirka 30 bis 35 Jahre alt und etwa 185 bis 190 Zentimeter groß. Er war bekleidet mit einem weißen Sweatshirt mit unbekanntem Aufdruck und einer dunklen Jeans. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

