Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Aufzüge und Kundgebung in der Innenstadt

Stuttgart-Mitte (ots)

Aufgrund mehrerer Aufzüge und einer zentralen Kundgebung zum Thema Klimawandel ist die Polizei derzeit mit mehreren Hundert Beamten in der Innenstadt im Einsatz. Drei Sternmärsche zogen ab zirka 12.00 Uhr vom Erwin-Schoettle-Platz, von der Traubenstraße und von der Presselstraße zur Schillerstraße vor den Hauptbahnhof. Ein Fahrradaufzug, der in Esslingen startete, schloss sich ebenfalls an und fuhr zur zentralen Kundgebung in die Schillerstraße. Die letzten Teilnehmer trafen gegen 13.45 Uhr zur Abschlusskundgebung, die derzeit noch andauert, ein. Durch die Aufzüge und die Abschlusskundgebung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Stand 14.20 Uhr

