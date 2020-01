Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendiebin gefasst

Hamm-Mitte (ots)

Eine 23-jährige Hammerin wurde Samstag, 25. Januar, gegen 13 Uhr dabei beobachtet, wie sie in einem Lebensmittelgeschäft an der Alleestraße mehrere Gegenstände einsteckte. Anschließend passierte sie den Kassenbereich ohne zu zahlen. Im Ausgangsbereich wurde sie durch einen 47-jährigen Zeugen aus Hamm angesprochen und durch Festhalten an der Flucht gehindert. Die Frau versuchte sich gewaltsam loszureißen, konnte aber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell