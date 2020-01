Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier SUV vom Gelände eines Autohauses entwendet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In der Zeit von Sonntag, 26. Januar, 9 Uhr, bis Montag, 27. Januar, 7.30 Uhr, wurden von dem Gelände eines Autohauses an der Warendorfer Straße insgesamt vier Pkw entwendet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich ausschließlich um Modelle der Marke Mazda Typ CX 5. Die Autos waren auf einer nicht umzäunten Stellfläche, die über die Straße "Pferdekamp" zu erreichen ist, abgestellt.

Die Täter entwendeten auch vier Kennzeichen anderer Fahrzeuge, die auf dem Gelände geparkt waren und brachten sie vermutlich an die geklauten Pkw an. Wie genau die Fahrzeuge entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Mazda CX 5 auf einen entsprechenden Kfz-Transporter geladen wurden. Bei den SUV handelt es sich um einen Neu-und drei Gebrauchtwagen; jeweils zwei in den Wagenfarben rot und schwarz.

Wer am Gelände des Autohauses verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wendet sich bitte mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter 02381 916-0.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell