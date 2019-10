Polizei Mettmann

POL-ME: Gesamtschule Haan - Fassade beschädigt - Haan - 1910058

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Zeit von Samstag, dem 12.10., 20.00 Uhr, bis Montag, den 14.10.2019, 08.30 Uhr, kam es an der Walder Straße in Haan, an der Hausfassade der Gesamtschule Haan, zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Am Montagmorgen wurden gegen 08:30 Uhr zwei Rußflecken sowie diverse verbrannte Pappen festgestellt, die noch in der Hausfassade steckten. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 500,- Euro.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern noch an. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Haan unter der Rufnummer 02129-9328-6480 jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell