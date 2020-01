Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde eine 33-Jährige bei einem Auffahrunfall am Montag, 27. Januar 2020, auf der Ahornallee. Gegen 12.15 Uhr war sie mit ihrem Opel auf der Ahornallee in Richtung Hohefeldweg unterwegs. An der Kreuzung Ahornallee/ Eschenallee/ Ludwig-Erhard-Straße musste sie an einer roten Ampel anhalten. Dabei fuhr ihr eine 57-jährige KIA-Fahrerin auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.(jb)

