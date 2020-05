Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hausbesitzer überrascht am Feiertag Einbrecher

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 78-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag (21.05.) einen Einbrecher auf der unteren Max-Bruch-Straße in der Innenstadt überrascht.

Der Senior nutzte das gute Wetter für Gartenarbeiten und ließ in dieser Zeit die Kellertür des mehrgeschossigen Gebäudes offen. Als er gegen 16:05 Uhr durch das Treppenhaus nach oben ging, bemerkte er die offenstehende Haustür im Erdgeschoss. Eine männliche Person flüchtete gerade und sprang über das niedrige Gartentor. Anschließend flüchtete der Mann in die Straße Am Mühlenberg.

Bemerkenwert war, dass die Ehefrau des Geschädigten während der Tatzeit im Haus war. Den Einbrecher hat sie aber nicht bemerkt. Als Beute fand der Täter zwei Armbanduhren.

Der Flüchtige, der nur von hinten gesehen wurde, hatte eine schlanke, sportliche Statur und dunkle kurze Haare, die hinten kahlrasiert waren. Er trug ein grünes Oberteil und einen dunklen Rucksack. Zeugenhinweise bitte unter 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (rb)

