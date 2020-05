Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen/Remscheid - Auto-Aufbrecher dringen anschließend in die Wohnung der Geschädigten ein

Wermelskirchen/Remscheid (ots)

Eine 66-Jährige ist am Mittwochnachmittag zweimal Opfer von Dieben geworden.

Sie war zunächst in der Zeit von 13:45 - 14:15 Uhr mit ihrem Auto am Friedhof in Remscheid-Lüttringhausen. Dort zerstörten Auto-Aufbrecher eine Scheibe und stahlen ihre Handtasche. Anschließend erstattete die Geschädigte zunächst Anzeige und fuhr danach zu ihrer Wohnung auf der Frohntaler Straße, wo sie gegen 15:40 Uhr eintraf.

Dort waren die Diebe offensichtlich mit dem aufgefundenen Wohnungsschlüssel eingedrungen und stahlen u.a. Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Da die gesamte Wohnung komplett durchwühlt wurde, konnte die Geschädigte noch nicht überblicken, ob weitere Gegenstände gestohlen wurden.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

