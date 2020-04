Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Beim "Zündeln" leicht verletzt

Erwitte (ots)

Am Freitagnachmittag zündelte ein 11jähriger Erwitter im Bereich der Garagen an der Lippstädter Straße. Er setzte hier Restmüll in Brand. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand ab. Der junge Mann musste vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Gebäuden entstand kein Sachschaden. (AG)

