Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Einbruch in Sekundarschule

Erwitte (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstag, 09.04.2020 bis Samstag, 11.04.2020, in das Erwitter Gebäude der Sekundarschule Erwitte/Anröchte ein. Sie hebelten eine Tür zum Treppenhaus auf. In der Schule drangen sie dann in das Hausmeisterbüro ein und entwendeten einen Generalschlüssel der Schule. Anschließend öffneten sie alle Räume der Schule und betraten sie. Bis jetzt konnte noch nicht festgestellt werden ob und ggfs. was entwendet wurde. Wer Angaben zum Tatgeschehen oder ggfs. verdächtigen Personen im besagten Zeitraum machen kann, möge sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02924-91000 in Verbindung setzen. (AG)

