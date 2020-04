Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Werl (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 08.04.2020 bis Samstag, 11.04.2020, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf das eingezäunte Gelände des örtlichen Fußballvereins an der Höppe. Dort versuchten die Täter die Imbisshütte aufzubrechen. Offensichtlich gelang ihnen das Vorhaben nicht oder sie wurden bei der Tatausführung gestört. Ohne Beute entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000. (AG)

