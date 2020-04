Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom 10.04.2020

Soest (ots)

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 10.04.20

Bad Sassendorf - Radfahrer angefahren und geflüchtet Ein 74jähriger Bad Sassendorfer befuhr am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr die Weslarner Straße in Fahrtrichtung Bettinghausen. Unterhalb der dortigen Unterführung wendete ein entgegenkommender, vermutlich silbergrauer VW Passat. Durch das Wendemanöver kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Radfahrer. Dabei zog sich der Radfahrer leichtere Verletzungen im Beinbereich zu. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. (AG)

Soest - Radfahrerin leicht verletzt Am Donnerstag, gegen 13.05 Uhr befuhr eine 53jährige Soesterin mit ihrem Fahrrad die Niederbergheimer Straße. An der Kreuzung mit der Lippstädter Straße bog sie nach rechts in die Lippstädter Straße ab. Dabei touchierte sie mit dem Vorderrad ihres Fahrrades den Bordstein und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. (AG)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pkw-Fahrerin Am Donnerstag, gegen 18.05 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw an der Kreuzung Rixbecker Straße / Weißenburger Straße / Steinstraße. Ein 21jähriger Salzkottener fuhr mit seinem Ford Transit, offensichtlich unter Nichtbeachtung des Rotlichts der Lichtzeichenanlage, in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte er mit dem Seat einer 55jährigen Lippstädterin, die bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich einfuhr. Die Lippstädterin zog sich bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen im Armbereich zu. (AG)

