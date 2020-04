Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Nachfolgenden Verkehr zu spät bemerkt

Erwitte (ots)

Am Mittwoch, gegen 13 Uhr, wollte eine 80-jährige Erwitterin mit ihrem Wagen vom Fahrbahnrand des Hellweges (B1) in Erwitte wieder in den fließenden Verkehr einfahren, um dann auf der Straße zu wenden und ihre Fahrt in die entgegengesetzte Richtung fortführen. Hierbei übersah sie einen 35-jährigen Autofahrer mit seiner 8-jährigen Beifahrerin aus Erwitte, der die B1 in der gleichen befuhr. In Folge des Zusammenstoßes zwischen den beiden Fahrzeugen verletzten sich der 35 und die 8-Jährige. Der Erwitter wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (reh)

