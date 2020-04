Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Jede Menge Ärger

Soest (ots)

Polizeibeamte bemerkten, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, einen verkehrsbehindernd geparkten Wagen auf einem Tankstellengelände am Overweg. Nachdem die 34-jährige Beifahrerin zu verstehen gab, dass der Fahrer, ein 29-jähriger Mann aus Detmold, zurzeit im Verkaufsraum der Tankstelle wäre, konnten die Beamten noch sehen, wie dieser gerade Ware aus dem Regal entnahm und in seine Jackentasche steckte. Bei der folgenden Durchsuchung des Detmolders fanden die Polizisten weiter Artikel aus dem Geschäft, bei denen bereits die Sicherungsetiketten entfernt worden waren. Eine Abfrage des Autokennzeichens ergab, dass dieses vor einer Woche entwendete wurde. Einen Führerschein konnte der Mann auch nicht vorweisen. Nach seinen Angaben hatte man ihn den bereits zuvor im Ausland abgenommen. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges wurde noch eine Schreckschusswaffe aufgefunden, für welche der Detmolder keine Erlaubnis nachweisen konnte. Einen Eigentumsnachweis für seinen Wagen blieb er ebenfalls schuldig. Seine widersprüchlichen Angaben führten letztendlich dazu, dass die Beamten den Wagen sicherstellten und die beiden Detmolder vorläufig festnahmen. (reh)

