Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Scheidingen - Verletzter Radfahrer

Welver (ots)

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, eine 52-jährige Autofahrerin aus Welver die vorfahrtberechtigte Straße "Am Zollbaum" in Richtung "Aufflucht", als von rechts, aus der Mühlenstraße ein 39-jähriger Radfahrer aus Werl in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dort kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Durch den Unfall entstand nur geringer Sachschaden. (reh)

