Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191024-5-pdnms Rendsburg, vermisste Person, wieder da

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Die vermisste 85jährige Frau Salowsky konnte in der Innenstadt von Rendsburg wohlbehalten angetroffen werden. Vielen Dank an alle die sich an der Suche beteiligt haben.

