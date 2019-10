POL-NMS: 191024-4 Rendsburg, Vermisste Person

Polizeidirektion Neumünster

Rendsburg/Seit heute Mittag wird eine 85jährige Frau vermisst. Sie ging mit einer Freundin in die Rendsburger Innenstadt und wollten dort shoppen. Dort verloren sie sich jedoch aus den Augen. Die Freundin erinnerte sich noch, dass sie in der Hohen Straße waren. Bei der vermissten Dame handelt es sich um die Lydia-Marie Salowsky. Frau Salowsky führt einen Rollator mit sich und hat einen auffallenden schleppenden Gang. Sie ist 155 cm groß, hat eine sehr schlanke Figur und hat graue, kurze nach hinten gekämmte Haare. Des Weiteren ist sie Brillenträgerin. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise bitte an Tel.: 110.

