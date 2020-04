Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Deiringsen - Polizei sucht weißen Transporter - Folgemeldung

Soest (ots)

Am Montag, um 18:30 Uhr, kam es an der Ecke Schützenhofstraße/Kreuzpfad zu einem Unfall. Ein 14-jähriger Radfahrer war vom Kreisverkehr kommend in Richtung Soest unterwegs. Ein weißer Transporter stand zunächst an der Haltelinie des Kreuzpfad und fuhr dann unvermittelt an. Das Auto touchierte den Radler aus Möhnesee und dieser stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters fuhr weiter ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Transporter oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Nachtrag: Nach dem aktuellen Ermittlungsstand soll es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen weißen VW Transporter handeln, der über keine Fensterscheiben im hinteren Bereich des Bullis verfügte. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell