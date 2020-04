Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Falsche Polizeibeamte schlugen wieder zu

Möhnesee (ots)

Montagabend, gegen 18.30 Uhr, erhielt ein älteres Ehepaar vom Möhnesee einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Dieser gab mit akzentfreien Deutsch an von der Polizei aus Soest zu sein. Man hätte sich gerade mit einer Bande von Rumänen einen Schusswechsel geliefert und ein Polizeibeamter sei dabei sogar verstorben. Der Name der Angerufenen würde auf einer Liste stehen und das Ehepaar sei nun in Gefahr. Der falsche Polizist schaffte es dem Opfer glauben zu machen, dass ein weiterer Polizeibeamter gleich das Bargeld des Ehepaares abholen würde, um es fotografieren zu können. Anschließend würden sie es wiederbekommen. Circa eine Stunde später erschien dann ein weiterer, angeblicher Polizeibeamter, dem das Bargeld übergeben wurde. Der Mittäter war circa 25 Jahre alt, schätzungsweise 163 cm groß, von schlanker Gestalt und hatte kurze, schwarze Haare. Er war schwarz gekleidet und hatte eine Kette an der Hose (ähnlich eines Dachdeckers). Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

