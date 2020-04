Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Rüttelplatte und Stampfer gestohlen

Ense (ots)

Unbekannte Täter entwendeten, in der Nacht von Montag auf Dienstag, eine Rüttelplatte und einen Stampfer von einer Baustelle am Umspannwerk "Am Buschgarten" in Höingen. Nach ersten Erkenntnissen nutzten sie zum Abtransport eine dort abgestellte Schubkarre. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

