Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Bargeld und Airpods entwendet

Soest (ots)

Zwei Jugendliche befanden sich am Dienstag, gegen 14.45 Uhr, auf dem Campus der Fachhochschule am Lübecker Ring, als zwei mit Schutzmasken maskierte Täter auf sie zukamen. Unter dem Hinweis, dass noch weitere Mittäter in der Nähe wären erbeuteten sie Bargeld und ein paar Aipods von Apple von einem der Jugendlichen. Der erste Täter sprach hierbei mit einer tiefen Stimme, war circa 180 cm groß, von breiter, kräftiger Statur, mit dunklen Haaren und hatte zumindest seitlich einem Bart. Zur Tatzeit war er schwarz bekleidet. Der zweite Täter war gleichgroß, von schlanker Statur mit gebräunter Hautfarbe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

