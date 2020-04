Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Nach Streit angefahren

Soest (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20.50 Uhr, kam es am Bresinaweg zu einem Streit zwischen einem 50 und 53-jährigen Soester. Die beiden Männer hatten zuvor an der dortigen Garage einige Biere getrunken und waren anschließend in Streit geraten. Der 50-Jährige setzte sich hierauf in seinen Wagen und fuhr ihn aus der Garage heraus. In Folge dessen fuhr er gegen den 53-Jährigen und verletzte ihn hierbei. Der Verletzte wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die vor Ort erschienenen Polizeibeamten stellten den Führerschein des alkoholisierten Fahrers sicher und ordneten eine Blutprobe an. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell