Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Werkzeuge aus Fiat Ducato entwendet

Lippetal (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag, aus einem am Schlesischen Weg geparkten Fiat Ducato, diverse Werkzeuge. Um an das Diebesgut zu gelangen wirkten die Unbekannten auf das Heckschloss des Wagens ein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

