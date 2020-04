Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Eine Leichtverletzte und 8.000 Euro Sachschaden

Warstein (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und circa 8.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, auf der Hauptstraße in Warstein. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Warstein wollte von einem Parkstreifen wieder in den fließenden Verkehr der Hauptstraße einfahren, um ihre Fahrt dann in Richtung Belecke fortzusetzen. Hierbei übersah sie einen 55-jährigen Autofahrer aus Hamminkeln, der mit seinem Wagen auf der Hauptstraße in die gleiche Richtung fuhr. Durch die folgende Kollision löste der Airbag im Wagen der Warsteinerin aus. (reh)

